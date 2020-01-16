В Зауралье нашли способ повысить явку на выборах в областную думу

Жители Курганской области смогут проголосовать 13 сентября за новый состав областной думы, даже находясь за пределами региона. Для этого по всей России откроют тысячу цифровых избирательных участков, сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме.
«Жители Зауралья, которые выехали за пределы своего региона, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Курганской областной думы на территории любого субъекта Российской Федерации», — рассказали «URA.RU» в Избирательной комиссии Курганской области. В Курганской области планируется организовать 15 таких избирательных участков — для приезжих из других регионов.
Цифровые избирательные участки были опробованы в 2019 году в Москве на выборах губернатора. В прошлом году зауральцы, которые находились в столице, могли проголосовать за кандидата в губернаторы на одном из 30 таких участков. К выборам депутатов Государственной думы в 2021 году в стране может быть открыто до пяти тысяч цифровых избирательных участков.