15 января 2020
14 января 2020

В Зауралье нашли способ повысить явку на выборах в областную думу

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, спортивный зал, избирательный участок, голосование
Зауральцы смогут проголосовать из любого региона РоссииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Жители Курганской области смогут проголосовать 13 сентября за новый состав областной думы, даже находясь за пределами региона. Для этого по всей России откроют тысячу цифровых избирательных участков, сообщили «URA.RU» в региональном избиркоме.

«Жители Зауралья, которые выехали за пределы своего региона, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Курганской областной думы на территории любого субъекта Российской Федерации», — рассказали «URA.RU» в Избирательной комиссии Курганской области. В Курганской области планируется организовать 15 таких избирательных участков — для приезжих из других регионов.

Цифровые избирательные участки были опробованы в 2019 году в Москве на выборах губернатора. В прошлом году зауральцы, которые находились в столице, могли проголосовать за кандидата в губернаторы на одном из 30 таких участков. К выборам депутатов Государственной думы в 2021 году в стране может быть открыто до пяти тысяч цифровых избирательных участков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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