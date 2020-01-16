Телекомпания югорской власти лишилась зрителей

От того, удастся ли «Югре» решить технические вопросы, зависит карьера директора телерадиокомпании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Около половины населенных пунктов ХМАО лишились возможности на постоянной основе получать сигнал окружной телерадиокомпании «Югра». Это произошло из-за отключения собственной системы передачи ТВ-сигнала, охватывающей почти всю территорию ХМАО. Об этом «URA.RU» рассказал директор ОТРК «Югра» Валерий Раевский.

«В январе, по договоренности с федеральными и региональными властями отключена региональная цифровая сеть, которая покрывала больше 99% территории. Теперь сигнал ОТРК „Югра“ есть только в сетях кабельных операторов и в виде региональных „врезок“ в эфире федерального телеканала „ОТР“», — добавил Раевский.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО объяснили, что региональные экспериментальные сети сыграли свою роль в ходе определения принципов построения сети цифрового телевидения по стране в целом. На основании полученного опыта были сформированы федеральные мультиплексы, позволившие всем жителям ХМАО смотреть 20 федеральных каналов.

Но для телеканала, одна из задач которого является распространение официальной позиции региональных органов власти по всему ХМАО, это большая потеря. Об этом «URA.RU» заявил инсайдер агентства в региональном правительстве. «От того, удастся ли Раевскому решить проблемы с полным покрытием сигналом ОТРК всей территории округа, зависит его судьба, как директора. Вопрос должен решиться в этом году», — заявил осведомленный источник.

Как объяснил сам Раевский, в планах телеканала развитие интернет-вещания. Также ведутся переговоры о том, чтобы попасть в вещательный пакет спутниковых провайдеров «Триколор» и «МТС».