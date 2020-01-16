Депутаты Екатеринбурга облегчат работу крупного торгового бизнеса

Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудят с городскими властями развитие транспортной сети возле распределительного центра торговой сети «Пятерочка» (входит в крупнейшую в России розничную сеть X5 Retail Group). Как рассказал «URA.RU» депутат Сергей Воронин, такое решение было принято на выездном заседании представительного органа, закрытом от журналистов.
«В настоящий момент на главном гостевом маршруте скапливается большое количество такси, ожидающих прилета самолетов (распределительный центр находится рядом с аэропортом „Кольцово“ — прим. ред.), и из-за этого он [маршрут] постоянно перегружен. При этом в логистический центр приходит большое количество машин. Поэтому надо поработать над развитием транспортной сети, новыми маршрутами», — рассказал Воронин.
По его словам, эта проблема может обостриться, когда распределительный центр займут другие арендаторы. Сегодня их представители устроили для избранников презентации своих проектов.
Распределительный центр «Пятерочки» был открыт в Екатеринбурге в июле 2017 года. Среди гостей, которые тогда участвовали в запуске огромного склада на 35 тысяч квадратных метров, — бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. В ноябре городские власти помогли «Пятерочке» решить проблему с заградительными знаками на въезде в распределительный центр. ГИБДД установила их из-за требований безопасности: компания сделала заезд для фур со стороны главного гостевого маршрута, по которому проезжают кортежи высокопоставленных чиновников.