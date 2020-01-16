Superjet совершил экстренную посадку на недостроенной полосе в Москве

Пока непонятно, как спасатели будут эвакуировать людей из самолета
В аэропорту Домодедово самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает источник в экстренных службах.
«Никто не пострадал», — сообщает «Интерфакс». По данным telegram-канала Baza, пассажиры остаются внутри лайнера. Отмечается, что пока непонятно, как спасатели будут эвакуировать людей, так как к полосе не подведены никакие коммуникации.
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