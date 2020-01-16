Госдума утвердила Мишустина на должности премьера

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства России. Подобное решение депутаты вынесли в прямом эфире трансляции Госдумы.
«За — 383, против — нет, воздержались — 41 депутат», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вчера правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России. Путин предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности, а на пост премьера предложил кандидатуру Мишустина, сообщает
Сегодня, 16 января, Мишустин провел встречи со всеми фракциями, отправившись сначала к «Единой России», передает