Тюменские инвалиды требуют отставки замгубернатора Ольги Кузнечевских Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Как минимум десять тюменских инвалидов через несколько дней планируют объявить бессрочную голодовку. Об этом «URA.RU» рассказал организатор бойкота активист Андрей Романов. По его словам, среди требований, которые будут выдвинуты властям — отставка замгубернатора Ольги Кузнечевских и публичные извинения главы региона Александра Моора.

Извинений от губернатора инвалиды требуют за неустановленные в одном из наземных переходов подъемники, которые ранее глава региона им пообещал. Директора департамента соцразвития тюменской области, замгубернатора Кузнечевских — обвиняют в несерьезном отношении к инвалидам.

«Я оплатил съемную квартиру на две недели. Голодовка начнется 20 января. Свое участие уже подтвердили 10 человек. Может, кто-то еще присоединится. Голодовка бессрочная, но я не думаю, что она продлится долго: через день-два кого-то из нас увезут на „скорой“, может, тогда власти нас заметят. Я сам диабетик. Мне по часам питаться надо. Посмотрим, сколько продержусь», — сообщил Романов агентству.

В Департаменте соцразвития Тюменской области на звонки агентства никто не ответил.

Ранее «URA.RU» писало о том, что замгубернатора Кузнечевских подавала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против активиста-инвалида Романова после одной из его публикаций, но дело проиграла.