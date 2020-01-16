Спикер челябинского Заксобрания рассказал, что было на встрече с Путиным по поводу Конституции

Владимир Мякуш (справа) подчеркнул, что его особенно интересуют инициативы по усилению законодательной власти в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На установочном заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент России Владимир Путин только озвучил предложения, высказанные им в послании. Об этом «URA.RU» рассказала один из участников группы, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

«Первая встреча носила установочный характер, президент озвучил нам предложения, высказанные на послании. <…> Завтра мы приступим к обсуждению инициатив по существу», — объяснил он. Мякуш подчеркнул, что его, как представителя региона, особенно интересуют инициативы по усилению субъектов федерации и законодательной власти на местах.

Также он отметил, что для него быть членом рабочей группы — это высокая честь и ответственность. Помимо этого он назвал изменение Конституции важным историческим событием.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что задала Путину на установочном заседании вопрос. Она узнала у президента, какой он видит форму всенародного голосования. Глава государства ответил, что вместе с рабочей группой будет искать эти формы.

Во время послания к Федеральному собранию 15 января Путин предложил внести поправки в Конституцию. Однако он отметил, что они будут приняты только по результатам всероссийского голосования. Позже появилась информация, что голосование планируется провести до 1 мая, передает сайт argumenti.ru.