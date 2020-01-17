Губернатор Комарова оценила возможность обеспечения югорских школьников бесплатным питанием

В югорских школах не возникнет проблем с бесплатным горячим питанием Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Ханты-Мансийского автономного округа не будет проблем с обеспечением учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. Об этом журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в Москве рассказала глава региона Наталья Комарова.

«С точки зрения создания технологии и обеспечения продуктами питания у нас особых проблем нет. Остается только получить надежных партнеров в качестве поставщиков продуктов для приготовления питания для детей», — приводит ТАСС слова губернатора, которая подчеркнула, что поиском партнеров необходимо заняться в первую очередь.

Президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать горячее питание для учеников младших классов бесплатным. По словам главы государства, школы, которые технически готовы к такому нововведению, должны реализовать его предложение к 1 сентября 2020 года. К 1 сентября 2023-го это правило должно работать во всех школах страны.

Представители «Единой России» заявили, что будут внимательно следить за реализацией проекта. Партия решила организовать бесплатное горячее питание для школьников 1-4 классов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сказал, что «ЕР» добъется от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах.