Свердловским чиновникам дали разнарядку на пресс-конференцию губернатора

Ожидается, что губернатор будет отвечать на вопросы журналистов около двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции свердловского губернатора окончательно сформировали формат отчетной пресс-конференции Евгения Куйвашева. В пресс-центре конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО» примет участие вице-губернатор Сергей Бидонько, заместители губернатора Валерий Чайников и Сергей Швиндт. Павел Краков и Олег Чемезов в командировках и не смогут присутствовать. Появление министров на мероприятии не запланировано, рассказал собеседник «URA.RU» в администрации главы региона.

В пресс-конференции Евгения Куйвашева, посвященной итогам 2019 года и планам на 2020 год, примут участие 162 представителя СМИ, в том числе журналисты из регионов УрФО. Отчетное мероприятие проходит в январе с тех пор, как послание президента Федеральному собранию было перенесено с декабря на январь. Губернатор традиционно выступает после него.

Ответы губернатора на вопросы журналистов будут транслировать в прямом эфире на сайте телеканала «ОТВ», а также на Информационном портале Свердловской области и в официальной группе «Вконтакте».