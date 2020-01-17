Медведев перед отставкой подписал постановление на 127 млрд рублей

Ушедший в отставку Дмитрий Медведев подписал постановление о финансировании строительства ледокола «Лидер» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета В России формируется новое правительство

Правительство России выделит 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту премьер-министра.

«Осуществить в 2020—2027 годах бюджетные инвестиции в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 „Лидер“», — говорится в постановлении. Заказчиком строительства указана корпорация «Росатом», застройщиком выступит предприятие «Атомфлот».

Ранее правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Это произошло сразу после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал правки в Конституции России, сообщает телеканал 360. Новым премьер-министром назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, пишет RT.