16 января 2020
15 января 2020

На Ямале закрыли важный зимник из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Зимник Салехард — Надым закрытФото: Алексей Андронов © URA.RU

Зимник Салехард — Надым закрыт из-за метели и недостаточной видимости. Об этом «URA.RU» сообщили в дорожной дирекции ЯНАО.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, недостаточная видимость) 17 января закрыто движение по зимнику Надым — Салехард для всех видов транспортных средств», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что на трассе Коротчаево — Красноселькуп открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн, а на зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги пускают автомобили до 20 тонн. Зимняя автородорга Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале еще не введена в эксплуатацию.

Также по данным ямальского филиала центра государственной метеослужбы в регионе объявлено штормовое предупреждение: «17 января на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. […] в отдельных районах метель».

Ранее «URA.RU» сообщало, что несмотря на то, что из-за аномально теплой погоды для Ямала зимник — Яр-Сале — Аксарка еще не открыт — водители на свой страх и риск выезжают на него и вязнут в подтаявшем льду. Комиссия дептранса должна обследовать зимник, протяженность которого составляет более 167 км, на следующей неделе. Изначально дорогу планируется открыть для машин массой до пяти тонн.

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© Служба новостей «URA.RU»
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