Премьер-министр Украины попросил об отставке

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, гончарук алексей
Алексей Гончарук подал заявление об уходе с поста премьераФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке на фоне скандала с распространением аудиозаписи, на которой премьер якобы критикует президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

«Я написал заявление об отставке и передал его президенту», — написал Гончарук. Свое решение он объяснил необходимостью исключить любые сомнения в уважении членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому. В пресс-службе президента подтвердили, что украинский лидер рассмотрит прошение премьера.

Ранее в Сети распространили аудиозапись с якобы закрытого совещания, на котором Гончарук критикует Зеленского за его экономические взгляды. Премьер-министр назвал аудиозапись фейком.

Должность премьер-министра Гончарук занимает с августа 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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