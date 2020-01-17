Премьер-министр Украины попросил об отставке

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке на фоне скандала с распространением аудиозаписи, на которой премьер якобы критикует президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.
«Я написал заявление об отставке и передал его президенту», — написал Гончарук. Свое решение он объяснил необходимостью исключить любые сомнения в уважении членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому. В пресс-службе президента подтвердили, что украинский лидер рассмотрит прошение премьера.
Ранее в Сети распространили аудиозапись с якобы закрытого совещания, на котором Гончарук критикует Зеленского за его экономические взгляды. Премьер-министр назвал аудиозапись фейком.
Должность премьер-министра Гончарук занимает с августа 2019 года.