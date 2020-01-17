Ямальская медсестра, уволенная за предотвращение распространения туберкулеза, выиграла суд

Суд признал незаконным увольнение медсестры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медсестра Тазовской ЦРБ Елена Тибичи, которая лишилась работы после того, как предотвратила распространение туберкулеза, восстановлена в должности. Женщина также смогла отсудить больше 150 тысяч рублей за незаконное увольнение, сообщил «URA.RU» ее адвокат Евгений Гудимов.

«Медсестру восстановили на работе, признали приказ незаконным. Взыскали заработок за вынужденные прогулы в полном объеме и моральный вред», — отметил юрист.

Тибичи уволили 11 декабря прошлого года якобы за разглашение медицинской тайны. В ноябре 2019 года женщина собиралась в отпуск. Она хотела заказать такси из поселка Тазовский до Нового Уренгоя. Через какое-то время женщина узнала, что на этом же такси сотрудники больницы собираются перевезти больного из противотуберкулезного отделения. Тибичи рассказала руководителю службы перевозчика о возможном попутчике, но не уточняла персональных данных.

В больнице ее поступок расценили как разглашение медицинской тайны и уволили. Женщина не согласилась с решением руководства и подала иск в суд.

Получить оперативный комментарий от руководства больницы не удалось. На звонки корреспондента агентства главный врач Эльдар Фараджев не ответил. Его заместитель Александр Кушниренко отказался от общения, сославшись на то, что на все вопросы отвечает главный врач.