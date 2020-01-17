В Екатеринбурге из-за обрушения закрыли ледовый городок

В Екатеринбурге из-за резкого потепления произошло обрушение части ледяной стены в новогоднем городке на площади 1905 года. Посещение городка временно запрещено.
«В целях безопасности посетителей администрация ледового городка приняла решение о временном закрытии объекта с 14.20 до 10 часов утра субботы, 18 января», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В полиции также попросили отнестись к этой мере с пониманием. «Не следует воспринимать информацию негативно, никто не собирается лишать жителей и гостей Екатеринбурга праздника. Такие меры приняты в интересах безопасности и временно, из-за потепления», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» писало, что вокруг городка уже возникали конфликтные ситуации. В частности, в новогоднюю ночь гостей ледового городка во втором часу начали выгонять наружу. Позже эту меру также назвали соблюдением мер безопасности из-за большого количества людей.