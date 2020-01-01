Встали в оцепление и всех выгоняли: екатеринбуржцы пожаловались на работу полиции в новогоднюю ночь

Горожане не смогли попасть на главную елку во второй половине ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга возмутились сокращенным графиком работы ледового городка на площади 1905 года. Как сообщают «URA.RU» очевидцы, в новогоднюю ночь 1 января полицейские запретили входить на территорию главной развлекательной площадки города уже во втором часу ночи.

«Вчера ночью полиция во втором часу начала выгонять всех с новогоднего городка на площади 1905 года. Встали в оцепление, никого не пускали, а охрана бегала по городку и выгоняла тех, кто прошел раньше. Молодежь начала прыгать через ограждения, их тоже стали отлавливать и выводить. Объясняли, что время работы до часу ночи. И это в новогоднюю ночь! Люди возмущались. Многие из других городов специально ехали, чтобы побывать на главной елке Урала», — рассказал читатель «URA.RU», который приехал на место и не смог попасть на елку.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, было принято решение после трех ночи не запускать посетителей и работать только на выпуск из городка, чтобы закончить работу городка к пяти утра. «Это связано прежде всего с большим количеством слишком веселых нетрезвых посетителей», — объяснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии города.

При этом в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявили, что информация о том, что сотрудники полиции запрещали вход граждан на территорию главной елки, не соответствует действительности. «По мере разгружения площадки одни люди покидали территорию городка, другие могли беспрепятственно войти», — заявили в пресс-группе УМВД агентству «URA.RU».