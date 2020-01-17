Пермские коммунальщики отключили от света и тепла квартиру, где живет семья с маленькими детьми

Без света и тепла осталась семья с маленькими детьми в Губахе (Пермский край). Об этом «URA.RU» рассказала хозяйка квартиры Мария Молчанова. Она пояснила, что управляющая компания 26 декабря 2019 года без предупреждения обесточила их квартиру, которая отапливается от электричества.
«Наши дети живут 20 дней без тепла, света и горячей воды. Уроки делаем при свечах. Старшая дочь (13 лет) от холода переболела ОРЗ, у младшего (5 лет) начались приступы ночного страха. По квартире пошла плесень и сырость», — рассказала «URA.RU» Молчанова. Она пояснила, что еще в 2012 году их семья отказалась от центрального отопления и, получив необходимое разрешение, перешла на обогрев при помощи электричества.
Руководитель управляющей компании «Сервис мастер строй» Гульнара Значковская сообщила «URA.RU», что квартира была отключена от электричества из-за неправильного подключения к сетям. «Они должны быть подключены к общедомовому счетчику, а были подключены к изоляторам», — пояснила она.
Молчанова сразу же обратилась в надзорные органы и уполномоченному по правам ребенка в Прикамье Светлане Денисовой. Детский омбудсмен 13 января направила обращения в прокуратуру Губахи и министру социального развития края. В полиции, куда 26 декабря также обращалась женщина, не нашли признаков состава какого-либо преступления и предложили решать вопрос в гражданско-правовом порядке. Все копии обращений и ответов есть в распоряжении «URA.RU».