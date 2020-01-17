По иску прокуратуры в суде Каменска-Уралського (Свердловская область) принято решение об удержании части взятки с бывшего полпреда Южного управленческого округа Свердловской области 67-летнего Михаила Астахова. По сегодняшнему решению суда, Астахов вернет еще треть полученной взятки.
«Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил исковое заявление прокуратуры, взыскав с Михаила Астахова в доход Российской Федерации денежные средства в сумме свыше 2,6 млн. рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. По данным прокуратуры, средства, арестованные на счету Астахова Следственным комитетом, так же поступили государству. Кроме того, Астахов компенсировал стоимость автомобиля и, таким образом, вернет взятку в полном объеме.
Ранее «URA.RU» писало, что Астахов был признан виновным в получении от гендиректора ООО «Союзстроймонтаж» Раниса Гайнанова в качестве «отката» 3% от суммы контракта. Взятка составила 6 миллионов 469 тысяч рублей, часть суммы была передана деньгами, часть — машиной Toyota Venzа.
В июле 2019 года Астахов был приговорен к восьми годам колонии. Через несколько часов после приговора Астахов упал в обморок, его госпитализировали. После этого защитник заявил, что «с учетом возраста и здоровья Астахова ему присудили не восемь лет колонии, а вынесли смертный приговор. Из колонии он уже не вернется».
Позже Астахову диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы, которое входит в список болезней, препятствующих отбыванию наказания. 23 октября 2019 года Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Астахова и заменил ему реальный срок в колонии шестью годами условно.