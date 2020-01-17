Курганский депутат помогла фирме мужа получить деньги из бюджета

Депутат Шадринской гордумы в Курганской области Виктория Семенов помогла компании, принадлежащей ее мужу, получить из бюджета 1,7 млн рублей на строительство дома. За это некоторые народные избранники предлагали лишить депутата мандата, рассказал «URA.RU» правозащитник Александр Бухаров.
«Семенова призывала депутатов голосовать за выделение 1,7 млн рублей из городского бюджета для завершения строительства дома ООО „Айсберг“, где директором ее супруг Виталий Семенов, там же работает и она», — рассказал Бухаров.
Прокуратура провела проверку и вынесла решение (имеется в редакции) о наличии конфликта интересов. «…В отношении депутата должны быть применены меры ответственности, предусмотренные законом», — говорится в ответе прокуратуры.
Решение прокуратуры было заслушано на думе. «Большинство депутатов проголосовало за то, чтобы не применять меры ответственности. Пусть это решение будет на их совести. Я выступал за лишение статуса», — рассказал «URA.RU» председатель думы Анатолий Черных.
«Мы в шоке. Если тебя прикрывают друзья-депутаты, то можно миллионами перегонять деньги из бюджета и за это ничего не будет», — возмутился Бухаров.
«Никакие деньги «Айсбергу» не выделялись. Существует договор, где за работы по техприсоединению до теплопункта (ТП) платит город, а после ТП «Айсберг», — сообщила «URA.RU» Семенова. Она пояснила, что застройщик внес деньги на счет финотдела города за год до постройки теплотрассы. Город после проведения работ оплатил сумму. «Я нахожусь в декретном отпуске, направила объяснение по этому вопросу. Но его не зачитали депутатам», — уточнила Семенова.