В уральском городе пожаловались на платный вход в школу для учеников

Все школы Южного Урала проверят на предмет «платы за вход» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Магнитогорска пожаловался на необходимость платить за электронные пропуски, без которых дети не могут попасть в школу, сообщили «URA.RU» в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. УФАС начало проверку и просит жителей Челябинской области сообщать об аналогичных фактах в других школах Южного Урала.

«В заявлении содержится информация о функционировании в школах Магнитогорска турникетно-пропускной системы, предполагающей наличие электронного пропуска в виде пластиковой карты. При утере пропуска стоимость его восстановления составляет 150 рублей. Получение карты возможно в единственном банке, какие-либо льготы для многодетных семей и детей-инвалидов отсутствуют», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФАС.

Автор обращения считает, что «платная пропускная система» нарушает конституционное право на бесплатное основное общее образование. «Челябинское УФАС проверит действия образовательных учреждений и банка на соответствие законодательству. Магнитогорцы и жители области могут сообщить УФАС номера таких школ, условия получения пропуска и особенности работы системы», — добавили также в УФАС.

«Сбор на организацию пропускной системы не входит в перечень платных образовательных услуг, которые оказывают учебные заведения. Такие вопросы решаются в добровольном порядке с родителями. Если администрация школы не нашла с ними общего языка, законные представители школьников имеют право обратиться в контролирующие органы», — заявили «URA.RU» в пресс-службе министерства образования региона.