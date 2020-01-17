Новый директор парка Маяковского отняла кабинет у предшественника, пока он на больничном

Рабочие вынесли вещи Михаила Юланова из его кабинета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый руководитель ЦПКиО имени Маяковского Екатерина Кейльман лишила своего заместителя — бывшего и. о. директора Михаила Юланова кабинета в здании администрации парка. Источники «URA.RU» сообщили, что 17 января, пока Юланов находится на больничном, из его офиса вынесли личные вещи.

Юланов рассказал «URA.RU», что узнал о происходящем от своих коллег. «Насколько понимаю, мои вещи сложили в коробки и вынесли на склад. Там были различные служебные бумаги, костюм, — заявил „URA.RU“ Юланов. — Ранее мне звонил начальник кадров и просил подъехать в парк. Но я объяснил, что в пятницу мне надо на капельницу и на другие процедуры, и мы условились перенести мой визит на несколько дней».

Юланов считает, что его кабинет понадобился другому заместителю либо новому помощнику Кейльман. О своей дальнейшей работе в парке Юланов пока говорит с осторожностью: «Выйду с больничного и все станет ясно». Оперативно получить комментарий у Екатерины Кейльман не удалось — на звонки и сообщения в мессенджере она пока не ответила.

Екатерина Кейльман была назначена руководителем парка Маяковского в начале декабря 2019-го. Сразу после трудоустройства она начала реформировать ЦПКиО, из-за чего попала под волну критики предпринимателей, работающих на доверенной ей территории. Одним из первых кадровых решений Кейльман стало назначение своим замом бывшего технического специалиста ЦК «Урал» Андрея Ясюкевича.

Юланов исполнял обязанности директора парка с февраля по декабрь 2019 года. Ранее он был заместителем другого экс-директора, Героя России Романа Шадрина.