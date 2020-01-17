На должность главного ветврача ХМАО назначен варяг из Екатеринбурга

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Новый главный ветврач Югры Алексей Зуев всю жизнь проработал в ветеринарииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о назначении нового главного ветеринарного врача ХМАО — им стал Алексей Зуев. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«К исполнению своих обязанностей новый руководитель ведомства приступит с 21 января», — говорится в сообщении депсвязей. До назначения на новую должность Зуев работал начальником отдела департамента ветеринарии Свердловской области.

Прежний руководитель ветеринарной службы ХМАО Виктор Трофимов продолжит работу в должности первого заместителя руководителя ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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