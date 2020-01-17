Рабочие пермского завода, который получил на развитие миллиарды рублей, сидят без зарплаты

Завод «Новые фитинговые технологии» в городе Чайковском (Пермский край) с августа 2019 года не платит рабочим зарплату. Информация об этом появилась в соцсетях. Сотрудники предприятия жалуются, что их отправили домой с сохранением двух третей заработка, но положенные выплаты они не получают.
«Люди зарплату не получают с августа. Завод лапшу на уши вешает, то у них акционеры не приехали на переговоры, то приставы не могут разблокировать счет. Прокуратура и другие органы все знают про этот завод, и никому нет дела», — рассказал анонимный пользователь.
В прокуратуре Чайковского «URA.RU» пояснили, что по информации в соцсетях на заводе будет проведена проверка соблюдения трудового законодательства. При этом в надзорном органе указали, что согласно их данным органов статистики, задолженность по зарплате в АО «НФТ» отсутствует.
АО «Новые фитинговые технологии» начало работу летом 2017 года. На мощностях завода планировалось наладить выпуск соединительных деталей трубопроводов предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики. Для реализации проекта Пермский край привлек 4,4 млрд рублей инвестиций.
С октября 2019 года в отношении АО «НФТ» введена процедура конкурсного наблюдения. Суд по результатам наблюдения назначен на середину марта. Банкротства компании добиваются более 30 кредиторов, крупнейший из которых ПАО «Сбербанк». Кредитная организация обратилась в Арбитражный суд Прикамья с требованием признать должника банкротом. «Сбербанк» указал, что АО «НФТ» задолжало ему свыше 2 млрд. рублей.