Модель, которую нашли под окнами квартиры внука Михалкова, впервые высказалась о произошедшем

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Ксения Пунтус ответила на различные версии произошедшегоФото: Instagram Ксении Пунтус

Российская модель Ксения Пунтус, которая получила серьезные травмы после возможного падения из окна квартиры внука Никиты Михалкова, впервые прокомментировала произошедшее. Девушка объяснила инцидент на своей странице в Instagram.

Модель ответила на все версии, которые появились после произошедшего. Девушка объяснила, что «запрещенных веществ и непонятных таблеток» в этой истории нет, также как и слежек, попыток спрятать ее в кустах и других версий развития событий. «Также речи быть не может о каких-либо противоправных действиях в мой адрес. <…> Весь инцидент — нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь», — написала Пунтус.

Девушка поблагодарила всех друзей и близких за поддержку, а также высказала благодарность подписчикам, переживавшим за нее.

Модель обнаружили ночью 11 января недалеко от дома ее молодого человека — Андрея Бакова, который приходится внуком режиссеру Никите Михалкову. Известно, что перед инцидентом пара отдыхала в одном из московских баров, напоминает агентство Nation News. По предварительной информации, девушка могла выпасть из окна. Позднее появились версии, что девушку выбросили из машины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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