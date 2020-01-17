Уволенные медики зауральского тубдиспансера, который закрылся со скандалом, готовы дойти до ЕСПЧ

Медики, работавшие в закрытом четвертом отделении областного противотуберкулезного диспансера в Чернавском (Курганская область), не смогли выиграть суд первой инстанции. Уволенные сотрудники добиваются восстановления на рабочем месте и оплаты простоя. По словам представителей «Альянса врачей», которые поддерживают уволенных медработников, будет подана апелляция.
«Мы подадим апелляцию. Если будет надо — дойдем до Европейского суда по правам человека», — прокомментировала ситуацию «URA.RU» региональный менеджер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина.
Уволенные сотрудники не сразу смогли найти временную работу. «Бывшие сотрудники отделения нашли временные подработки. Кто-то сразу, кто-то нет. Спасибо „Альянсу врачей“, что организовал сбор средств. Это помогло уволенным продержаться первый месяц», — рассказала «URA.RU» бывший лаборант тубдиспансера Надежда Конопатская. Как рассказал источник агентства, сейчас здание тубдиспансера стоит пустое, но отапливается. Его охраняют несколько сторожей.
Осенью прошлого года курганские медики отказались уходить из закрывающегося на ремонт здания диспансера. Отделение освободили силами сотрудников полиции. Всех недовольных медиков уволили.