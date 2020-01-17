Пенсионерка из Екатеринбурга посещала курсы по повышению финансовой грамотности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге пенсионерка посетила бесплатные курсы по повышению финансовой грамотности. Теперь она должна банку 800 тысяч рублей. По словам пожилой женщины, услугу ей оказали в компании «ФайненшлТраст».

«Они якобы объясняют, как правильно торговать на валютной бирже. Предлагают взять кредит, чтобы вложить деньги и получить на выходе большие суммы. При этом торговать на бирже для эффективности от имени моей мамы должен был сотрудник фирмы, которому она и передала все деньги. Никаких расписок нет, торговля не дала положительных результатов. Брокер не выходит на связь», — пояснила дочь пострадавшей пенсионерки.

Теперь пожилая женщина в течение пяти лет должна ежемесячно выплачивать банку 30 тысяч рублей, в то время как ее пенсия составляет 14 тысяч рублей. «Моей маме, чтобы она смогла расплатиться с кредитами, в компании предложили работать уборщицей за 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас надеемся на помощь полиции», — уточнила дочь пострадавшей.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили, что «заявление зарегистрировано, по нему проводится проверка. По результатам поверочных мероприятий будет принято соответствующее решение».

Фирма «Файненшл Траст» базируется в Екатеринбурге, на улице Малышева, 4Б. На сайте организации заявлено, что «В России компания существует с 2009 года». Однако, по сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), ООО «Файненшл Траст» зарегистрировано лишь в октябре 2019 года.

В самой фирме, где, по словам пенсионерки, проходили курсы разводят руками. «Женщина не заключала с нашей компанией никаких договоров. Не являлась клиенткой. Да, действительно, она была у нас в офисе, обращалась за бесплатной консультацией юриста по банкротству физических лиц. У женщины на тот момент уже были долги по кредитам. Договоры с банками датируются сентябрем, тогда наша фирма даже не существовала. А торговля на бирже — это вообще не наш профиль. Мы такие услуги не оказываем», — пояснил юрист фирмы «Файненшл Траст».

Однако на официальном сайте организации журналист «URA.RU» не нашел никакой информации об услугах банкротства. В то время как в перечне услуг есть графы «обучение прибыльной торговле с разными уровнями подготовки», «юридическое соглашение с трейдером», «высокий доход с гарантией материальной ответственности трейдера». О торговле на бирже компания открыто заявляет и в своем Instagram. Под фотографиями размещены хэштеги «трейдинг», «биржа», «форекс».

Фото из профиля в Instagram компании financial-trust