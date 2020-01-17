В Зауралье задержали бывшего мэра

В Курганской области задержан бывший мэр города Щучье Владимир Тамахин. Ему предъявлены обвинения в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.
«Владимиру Тамахину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 и ч.4 ст. 159 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере; мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, Тамахин незаконно премировал себя за время работы с 2016 до 2018 года на общую сумму в 700 тысяч рублей. Также в период с 2017 по 2018 год обвиняемый, путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше миллиона рублей.
«Следствием решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — пояснили в региональном СК. Ранее в Челябинском районном суде рассматривался гражданский иск в Тамахину.