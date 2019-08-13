Зауральского мэра судят в Челябинске за незаконно выписанные премии

Владимира Тамахина вызвали в суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-главу города Щучье Курганской области Владимира Тамахина обвиняют в том, что он незаконно выписывал себе премии. Иск прокуратуры Щучанского района рассматривается в Центральном районном суде города Челябинска, информация об этом значится в официальной картотеке.

Материалы в суд поступили 23 мая, вечером 13 августа состоится собеседование представителей сторон и назначено первое заседание. Материалы по делу пока не опубликованы. Однако, по данным источников, знакомых с ситуацией, Владимиру Тамахину вменяют в вину то, что он выписывал себе премии без согласования с районной думой. «Ущерб составил более 500 тысяч рублей», — сообщил инсайдер. Получить комментарии Владимира Тамахина не удалось — он не ответил на звонки корреспондента.

Тамахин ушел с поста главы города Щучье в 2018 году, на должности его сменил Илья Панфилов.

Гражданское дело рассматривается в этом суде, потому что Тамахин постоянно проживает в Челябинске, где родился. Он не менял прописку, даже будучи мэром зауральского города. Оставаясь мэром города Щучье, он заявлялся на выборы в Челябинской области, так, он претендовал на посты главы Сосновского района, сити-менеджера Озерска и мэра Златоуста, но главой в родной области так и не стал.