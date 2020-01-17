В Тюмени распродают имущество крупнейшего в регионе агрохолдинга-банкрота

Имущество агрохолдинга «Маяк» оценили в 508,6 млн рублей Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

В Тюмени распродают имущество одного из крупнейших агропредприятий региона — холдинга-банкрота «Маяк». Информация об этом опубликована в реестре сведений о банкротстве. Конфликт вокруг предприятия называли причиной крупных правительственных рокировок на Урале.

Согласно опубликованным документам, с молотка будет пущено несколько тысяч голов принадлежащего холдингу скота; стадо оценивается в 100 миллионов рублей. Также на продажу выставят комплекс зданий за 8,5 млн рублей. На торгах будут распроданы земельные участки, транспорт (в том числе грузовики КАМАЗ, оцененные в ноль рублей). В целом стоимость имущества «Маяка», на который тюменским правительством в свое время делались большие ставки, составила 508,6 млн рублей. Долг предприятия оценивается в 244,4 млн рублей. Оперативно получить комментарий у арбитражного управляющего не удалось: на звонки он не ответил.

Ранее «URA.RU» рассказывало о банкротстве бизнесмена Николая Тришкина, который владел агрохолдингом «Маяк» и был близким другом бывшего главного федерального инспектора по Тюменской области Андрея Руцинского. По некоторым данным, дела у бизнесмена пошли на спад после ссоры с сооснователями «Маяка» из-за желания Тришкина ввести в состав учредителей жену Руцинского. Именно эту историю называют причиной рокировки главных федеральных инспекторов Тюменской области и Югры, которую в 2018 году провел полпред УрФО Николай Цуканов.