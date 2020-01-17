Организаторов марша против изменений в Конституции обвинили в хайпе на имени правозащитника

Станислав Маркелов был убит 19 января 2009 года в центре Москвы Фото: wikipedia.org

Организаторов шествия памяти адвоката Станислава Маркелова в Москве обвинили в использовании имени правозащитника в политических целях. Такое заявление сделал брат юриста, политик и журналист Михаил Маркелов в разговоре с «URA.RU». Ранее московский муниципальный депутат Юлия Галямина призвала выйти на это шествие тех, кто против изменений в Конституции России.

«Каждый год 19-го числа проходят различные акции и, честно говоря, семья уже устала от того, что каждый раз пытаются полоскать имя моего брата. <…> Стас был вне политики, у него было другое мировоззрение, он не имел к ней никакого отношения. И бедная эта девочка, Бабурова, она не занималась политикой, она занималась журналистикой. Каждый год появлялись какие-то активисты, которые пытались брать на знамя фамилию моей семьи и моего брата»», — пояснил он. Михаил Маркелов добавил, что из-за этого семье его брата пришлось переехать в Белоруссию.

Политик отметил, что все люди, которые устраивают подобные мероприятия, не имеют никакого отношения к его брату. Семья адвоката и близкие люди, знавшие его, не появятся на этом шествии, заявил Михаил Маркелов. «Все, кто там будут, это посторонние люди, которые его даже не знали», — добавил собеседник агентства. Он призвал организаторов акции перестать использовать имя его брата.

Ранее Галямина заявила, что во время антифашистского шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое согласовано с мэрией Москвы, пройдет марш против изменений в Конституции. «Марш, который изначально планировался как марш против дискриминации и репрессий, соберет тех, кто выступает против госпереворота», — написала она в Facebook. Позднее Галямина сообщила, что изменения поддержали организаторы шествия.

Станислав Маркелов был убит в 2009 году вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой. Мотивом убийства называется месть адвокату за его профессиональную деятельность. По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека, которые, предположительно, являлись членами националистической организации «Русское национальное единство».