Югра отказалась пускать шахматную паралимпиаду в новый спорткомплекс

Международный шахматный турнир пройдет в Югре на той же площадке, что и 10 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Матчи шахматной паралимпиады в Ханты-Мансийске пройдут в центре развития теннисного спорта, а не в новом спортивном комплексе, строительство которого было запланировано для проведения международного турнира. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте спорта Югры.

«Для проведения паралимпиады наилучшие характеристики доступной для маломобильных людей спортивной среды имеет теннисный центр, многократно принимавший международные мероприятия самого высокого уровня», — прокомментировали ситуацию в депспорта ХМАО.

Между тем, рядом с теннисным центром в Ханты-Мансийске возводится универсальный спортивный комплекс. Его строительство по плану должно закончиться к июню. Изначально планировалось, что именно он станет площадкой, где развернутся все шахматные баталии. Стоимость этого объекта порядка миллиарда рублей. Выяснить, почему этот спорткомплекс не подходит для проведения шахматной паралимпиады, «URA.RU» не удалось. Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не смог поговорить с журналистом агентства, сославшись на занятость.

Осенью 2019 года стало известно о том, что шахматная олимпиада пройдет одновременно в Москве и Ханты-Мансийске. Соревновательная программа турнира запланирована в российской столице, а Ханты-Мансийску досталась церемония открытия турнира, проведение конгресса ФИДЕ и шахматная паралимпиада.