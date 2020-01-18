Милонов назвал Водонаеву «эскортницей-содержанкой» за слова о маткапитале

Виталий Милонов предложил сослать Алену Водонаеву на Новую Землю Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую, уроженку Тюмени Алену Водонаеву за ее слова о том, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», начнет рожать детей ради получения маткапитала. Парламентарий назвал журналистку эскортницей и предложил сослать ее на год на Новую Землю «за экстремизм».

«Работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой. Вот это, действительно, то, где люди без мозгов могут себя проявить так, как это успешно делает Водонаева. <…>. Она оскорбила [своим высказыванием] миллионы людей. Она своими куриными мозгами не понимает, что материнский капитал — это не то, что она привыкла видеть в виде утренней денежки на тумбочке», — сказал Милонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Депутат добавил, что рождение и воспитание ребенка является колоссальным трудом, а материнский капитал является справедливой благодарностью со стороны государства. Водонаеву, по его мнению, нужно сослать на Новую Землю за экстремизм.

Ранее Алена Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала предложение Владимира Путина о прибавках к материнскому капиталу и его выплатах за первого ребенка. В частности, она заявила, что это станет «для быдла» причиной рожать детей.