Boeing объявил о новых проблемах с самолетами 737 Max

Американская корпорация Boeing нашла еще одну проблему в программном обеспечении, которое было разработано для самолетов 737 Max. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
Проблема была зафиксирована во время технической проверки до завершения разработки ПО. Как сообщил представитель корпорации, речь идет о функции, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.
Ранее, как напоминает RT, компания Boeing сообщила о приостановке производства 737 MAX с января. В прошлом году в мире произошли две катастрофы самолетов этой модели — в Эфиопии и Индонезии. В общей сложности погибли 346 человек. Позже корпорация признала, что в обоих случаях на борту воздушных судов произошел сбой системы характеристик маневренности. Многие страны, включая Россию и Соединенные Штаты приостановили эксплуатацию этих самолетов.