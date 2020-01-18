17 января 2020

Мишустин перед уходом в правительство наградил Кадырова

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Награждение явилось признанием заслуг Рамзана Кадырова в развитии налоговой системы ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин, недавно возглавивший российское правительство, вручил почетную грамоту главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил премьер-министр республики Муслим Хучиев.

Награду чеченский лидер получил за помощь в развитии налоговой системы в республике и в связи с 20-летием воссоздания в ней соответствующих органов. «Это стало признанием особых заслуг нашего лидера в деле развития налоговой системы в Чеченской Республике», — написал министр.

Михаил Мишустин 16 января возглавил правительство России. Это произошло после того, как кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе подал в отставку, напоминает подало в отставку, пишет RT. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, сообщает агентство Nation News. Глава Чечни Рамзан Кадыров после отставки Медведева лично встретился с бывшим премьером и поблагодарил за постоянную помощь и поддержку, которые он оказывал республике в сложные времена.

Рамзана Кадырова наградили за вклад в развитие налоговой системы Чечни
Фото: страница Муслима Хучиева в Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
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