17 января 2020

Пушков предупредил США насчет политики нового правительства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Пушков пообещал США «полный паритет»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что США не стоит рассчитывать на смену внешней политики РФ после отставки российского правительства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении», — уверен Пушков. Он также отметил, что «в этом смысле США могут рассчитывать на полный паритет».

Ранее госсекретарь США Майл Помпео заявил, что политика США в отношении России не изменится в связи с перестановками в правительстве РФ. При этом в Госдепартаменте США также заявили, что пока не могут дать свою оценку отставке российского правительства, так как разбираются в ее причинах и последствиях.

Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, напоминает агентство Nation News. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, который ранее занимал пост руководителя Федеральной налоговой службы РФ, его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин, сообщал телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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