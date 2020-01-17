В США отреагировали на перестановки в российском правительстве

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Глава Госдепа сомневается, что политика США в отношении России изменитсяФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Отношение США к России никак не изменится из-за перестановок в российском правительстве. Такое мнение озвучил госсекретарь США Майл Помпео.

Заявления глава ведомства сделал во время интервью радиоведущему Тони Кацу. «Наши действия в отношении России вряд ли изменятся после некоторых перестановок, которые имеют место в российском правительстве», — цитирует Помпео RNS.

Об отставке российского правительства сообщил 15 января бывший премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что разбираются в причинах и последствиях отставки российского правительства и пока не могут дать свою оценку происходящему.

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