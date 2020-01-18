В МИД России признали, что освобождение Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной Армией в 1945 году не принесло полякам свободы. Такое заявление МИД РФ разместило в комментариях в официальном аккаунте посольства Польши в Twitter.
Изначально польское посольство в России опубликовало в соцсети пост о том, что Красная Армия освободила поляков от нацистов, но сталинский режим принес в страну «террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию». В МИД РФ ответили, что советские военнослужащие спасли жителей Польши от неминуемой гибели, а свободу им предстояло отстоять самим. «Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим», — следует из заявления российского МИД.
В польском посольстве, в свою очередь, поблагодарили МИД РФ за это признание. «Дождались официального подтверждения, что вступление Красной Армии в 1945-м не было связано с приходом в Польшу свободы. Спасибо», — отметили польские дипломаты.
Столица Польши была освобождена Красной Армией от немецко-фашистских войск 17 января 1945 года в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. Однако власти Варшавы заявили, что не планируют праздновать 75-годовщину этих событий, сообщает агентство Nation News. Позже Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы, в которых рассказывается о зверствах поляков, действовавших в Варшаве после немецких захватчиков, передает RT.