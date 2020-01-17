В МИД Польши заявили, что Красная Армия не принесла стране свободу

Красная Армия не принесла в Польшу свободу, даже победив немецко-фашистских захватчиков. Такое заявление сделали в МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от оккупации.
«В 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная Армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — написано в публикации польского МИД в Twitter.
Днем освобождения Варшавы от фашистов считается 17 января. Столица Польши была освобождена Красной Армией в результате Варшавско-Познанской наступательной операции, которая проходила с 14 по 17 января 1945 года. Однако в Варшаве заявили, что отмечать юбилей не будут, и добавили, что этот день официально не отмечается в Польше уже много лет, сообщает РИА «Новости». При этом польские дипломаты выразили уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с фашизмом.
Ранее Министерство обороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил важность этих документов в период повышенного риска фальсификации истории.