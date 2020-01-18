17 января 2020
16 января 2020

На Урале пожаловались на врача, который пьяным принимал больных. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, рентген, болезнь, онкология, рак, медицина, флюорография, врач
Медработник в нетрезвом состоянии принял женщину в отделении флюорографииФото: depositphotos.com

Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась на то, что в городской больнице №3 в отделении флюорографии ее принял медработник в нетрезвом состоянии. Она записала прием на видео, которое позднее оказалось в социальной сети «ВКонтакте».

Медработник ссылался на то, что снимать его при выполнении служебных обязательств нельзя, однако это не остановило женщину. «Я позвонила специально, спросила: „Приехать можно?“. Сказал: „Приезжай. Я сделаю описание.“ Объяснила, откуда еду. Приехала и полтора часа жду, а ты бухаешь непонятно где», — говорит на видеозаписи женщина, обратившаяся в больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области на звонок «URA.RU» не ответили, в ведомство отправлен письменный запрос. Не сняли трубку и в горбольнице №3.

Ранее похожий инцидент произошел в Воронежской области. Там, по словам очевидцев, врач-рентгенолог, не смогла сделать рентген ребенку, так как была в нетрезвом состоянии, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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