Медработник в нетрезвом состоянии принял женщину в отделении флюорографии Фото: depositphotos.com

Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась на то, что в городской больнице №3 в отделении флюорографии ее принял медработник в нетрезвом состоянии. Она записала прием на видео, которое позднее оказалось в социальной сети «ВКонтакте».

Медработник ссылался на то, что снимать его при выполнении служебных обязательств нельзя, однако это не остановило женщину. «Я позвонила специально, спросила: „Приехать можно?“. Сказал: „Приезжай. Я сделаю описание.“ Объяснила, откуда еду. Приехала и полтора часа жду, а ты бухаешь непонятно где», — говорит на видеозаписи женщина, обратившаяся в больницу.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области на звонок «URA.RU» не ответили, в ведомство отправлен письменный запрос. Не сняли трубку и в горбольнице №3.

Ранее похожий инцидент произошел в Воронежской области. Там, по словам очевидцев, врач-рентгенолог, не смогла сделать рентген ребенку, так как была в нетрезвом состоянии, пишет агентство Nation News.