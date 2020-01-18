От падения со второго этажа мальчика спас случайный прохожий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мальчик из Озерска (Челябинская область), которого сняли с водосточной трубы на уровне второго этажа, рассказал о побоях в семье. Ребенок сообщил об этом мужчине, который спас его и отвез в больницу.

«Пока мы ехали в больницу, он сказал, что не хочет жить и лучше бы он упал. Как мы поняли, там есть проблемы в семье. Мать их бьет, отчим таскает за уши», — рассказал мужчина, спасший мальчика, изданию « Подъем ». По его словам, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних рассказала, что ребенок — из неблагополучной семьи.

Женщина, находившаяся в приемном покое больницы, в которую доставили мальчика, также сообщила, что ребенок рассказывал о побоях. Мальчик пожаловался, что родители не пускали его с братом гулять.

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина заявила, что пока сообщений в ведомство по этому поводу не поступало. «Мы будем работать и выяснять», — добавила она в разговоре с «URA.RU». Получить комментарий отдела соцзащиты Озерска не удалось.

Как писало «URA.RU», случайный прохожий в Озерске спас мальчика, который повис на водосточной трубе и не смог спуститься. Очевидцы сообщили, что по трубе спускались два мальчика, одному удалось это сделать, а второй не смог.