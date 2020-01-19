18 января 2020

Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

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Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать свои королевские титулыФото: instagram sussexroyal Подтвержденный

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл этой весной лишатся официальных титулов., а также будут лишены возможности получать государственные средства за выполнение королевских обязанностей. С официальным заявлением выступил Букингемский дворец.

«Герцог и герцогиня Сассекские не будут использовать титулы Их высочеств, поскольку они больше не являются исполняющими обязанности членами королевской семьи», — говорится в заявлении. которое приводит RSN.

Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января. По их словам, они хотят стать финансово независимыми и жить не только в Великобритании, но и Канаде, продолжая при этом поддерживать ее Величество королеву Великобритании. Елизавета II поддержала их решение, отметив, что они «смогут продолжать частное общение с королевской семьей и получать от них поддержку». «Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами моей семьи», -отметила королева в своем заявлении.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, а спустя год у них родился наследник — сын Арчи. Недавно Меган Маркл вернулась к работе, подписав контракт со студией «Дисней», где будет озвучивать мультфильмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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