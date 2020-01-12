Жена принца Гарри Меган Маркл будет зарабатывать деньги на мультфильмах

Герцогиня Сассекская, супруга внука Елизаветы II принца Гарри Меган Маркл заключила контракт со студией Disney. По условиям договора Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов.
Договор супруга принца Гарии подписала перед Рождеством и высокопоставленным членам королевской семьи это очень не понравилось, сообщает The Times.
Продолжительность и сумма контракта пока неизвестны. Королевская особа уже приступила к работе, однако фильм, в котором будет занята Меган Маркл держится в секрете. СМИ удалось выяснить, что за озвученные ею мультфильмы Disney будет перечислять средства благотворительной организации, которая занимается защитой слонов в Африке.
Принц Гарри и Меган Маркл 8 января на своей странице в социальной сети рассказали, что собираются отказаться от статуса старших членов королевской семьи, напоминает Nation News. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством». Жить герцог и герцогиня Сассекские будут как в Великобритании, так и в США.