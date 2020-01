Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от статуса членов королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от статуса королевской семьи Фото: страница королевской семьи в Instagram

Принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи и намерены больше времени проводить в Северной Америке. Об этом семейная пара сама сообщила журналистам.

«Мы намерены отказаться от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать ее величество королеву», — приводит «Коммерсант» заявление пары. По их словам, они много месяцев обсуждали это решение между собой. В Букингемском дворце, в свою очередь, отметили, что рассмотрение вопроса находится на ранней стадии.

По данным СМИ, принц Гарри и его супруга ощущают сильное давление со стороны британских изданий, которые, по мнению пары, проявляют слишком большое внимание к их жизни. Так, в октябре прошлого года стало известно, что принц подал в суд на The Sun и Daily Mirror. По мнению истца, сотрудники этих СМИ незаконно получили доступ к сообщениям голосовой почты. Незадолго до этого Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday. Таблоид опубликовал ее личное письмо, которое она отправила своему отцу.