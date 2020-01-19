18 января 2020

В Тюмени снимают сериал о том, как иностранцы выживают в Сибири. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Башир Дуду отметил, что ему было интересно познакомиться с российской культурой и пожить в нейскриншот из 1 серии «Россия глазами иностранца», youtube-канал «By Foreigners»

В Тюмени снимают сериал «Россия глазами иностранца», в котором туристы отправляются жить в глубинку Сибири в русские семьи и знакомятся с бытом и культурой нашей страны. Первая серия шоу опубликована на youtube-канале «By Foreigners».

В первой серии алжирец Башир Дуду отправился в семью Козловых в село Абалак. Когда иностранному гостю показывали деревенский туалет, он перепутал его с нефтяной скважиной. «Когда я открыл дверь, там было ничего. Там была просто комната. Если вы можете загуглить — нефтяная скважина», — удивился он. После алжирца накормили завтраком, состоящим из гречки и винегрета. В выпуске Дуду попробовал хреновину, борщ и жареную картошку.

Иностранец посетил сельский Дом культуры, где его переодели в русский национальный костюм, состоящий из рубахи, штанов и сапог. Алжирец стоял на сцене вместе с местным хором и старался подпевать народным русским песнями. Также его там учили народным танцам.

Семья Козловых показывала Дуду погреб. Сначала иностранец испугался. «Они сказали, что там далеко, темно, холодно. Я испугался немножко может быть медведь там живет», — рассказал алжирец. Также он даже вырезал деревянную игрушку и сделал куклу-оберег «Хозяюшка Благополучница».

В конце программы Дуду посетил настоящую русскую баню с березовым и вересковым вениками. «В бане было очень жарко. Запах был очень вкусный, полезный. Мне очень понравилось. Я чувствовал, что стресса вообще не будет», — поделился впечатлениями гость. А утром следующего дня алжирец уже красил яйца для Пасхи.

Дуду отметил в конце шоу, что ему было интересно познакомиться с российской культурой и пожить в ней. «Не просто читать или смотреть из иностранных медиа про Россию. Вот сейчас я точно жил», — заключил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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