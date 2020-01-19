18 января 2020
17 января 2020

В Екатеринбурге из-за аномального тепла закрывают купели. ФОТО

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Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, иордань, верх-исетский пруд, крещение, город екатеринбург, визовский пруд, крещенская купель, купель
В Екатеринбурге перестали функционировать две купелиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за тонкого льда закрыты 13 крещенских купелей в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. На данный момент в регионе -6 градусов Цельсия.

«В процессе купаний МЧС осуществляло контроль за льдом и закрывало купели в случае, если лед начинал трескаться. С учетом этого в Свердловской области было закрыто 13 купелей, семь из них в Екатеринбурге», — рассказали в МЧС.

В Екатеринбурге верующие не смогут окунуться на Калининских разрезах, на Чусовском озере, в карьере у поселка Северка. На Огородном озере закрыты две купели, на Шабровском пруду одна и еще одна на Калиновке.

В Свердловской области закрыты купели в поселке Меркушино, поселке Северка, Некрасово, в Больших Брусянах и на реке Каменка в Богдановичском районе.

Калининские разрезы. Екатеринбург
На Калининских разрезах запретили купания
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Калининские разрезы. Екатеринбург
На Калининских разрезах запретили купания
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Калининские разрезы. Екатеринбург
На Калининских разрезах запретили купания
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург
Освящение купели на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург
Купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге проходят по плану
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Освящение купели на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург
Купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге проходят, несмотря на теплую для января месяца погоду
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Празднование Крещения Господня. Екатеринбург
На оз. Шарташ также проходит крещенский ритуал
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Празднование Крещения Господня. Екатеринбург
Фото: Анна Майорова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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