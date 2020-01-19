В Екатеринбурге перестали функционировать две купели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за тонкого льда закрыты 13 крещенских купелей в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. На данный момент в регионе -6 градусов Цельсия.

«В процессе купаний МЧС осуществляло контроль за льдом и закрывало купели в случае, если лед начинал трескаться. С учетом этого в Свердловской области было закрыто 13 купелей, семь из них в Екатеринбурге», — рассказали в МЧС.

В Екатеринбурге верующие не смогут окунуться на Калининских разрезах, на Чусовском озере, в карьере у поселка Северка. На Огородном озере закрыты две купели, на Шабровском пруду одна и еще одна на Калиновке.

В Свердловской области закрыты купели в поселке Меркушино, поселке Северка, Некрасово, в Больших Брусянах и на реке Каменка в Богдановичском районе.

На Калининских разрезах запретили купания Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Калининских разрезах запретили купания Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Калининских разрезах запретили купания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Освящение купели на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге проходят по плану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Купания на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге проходят, несмотря на теплую для января месяца погоду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На оз. Шарташ также проходит крещенский ритуал Фото: Анна Майорова © URA.RU