Животное не мешает совершать традиционный обряд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одной из крещенских купелей на Обской губе рядом с вахтовым поселком Ямбург заметили нерпу. Животное спокойно реагирует на рабочих, которые окунаются в иордань, и не препятствует обряду.

«Нерпа находится возле иордани со вчерашнего вечера. Периодически она показывается людям, но окунаться не мешает», — цитирует одного из очевидцев события издание «Север-Пресс». По его словам, когда вокруг проруби собираются люди, животное отплывает в сторону. Во время затишья нерпа снова всплывает на поверхность купели.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды в Екатеринбурге и Свердловской области сотрудники МЧС начали закрывать крещенские купели. Похожая ситуация наблюдается и на Южном Урале, где вокруг купелей начал проседать лед. В региональном МЧС заявили, что приостановят массовые купания.