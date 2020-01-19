18 января 2020

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
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Неполадки в работе мессенджера заметили жители Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной АзииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители сразу нескольких стран пожаловались в воскресенье на неполадки в работе мессенджера WhatsApp. Сбои также наблюдаются у российских пользователей.

«Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы — Германии, Бельгии, Франции», — сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Также перебои в работе мессенджера заметили жители Ближнего Востока из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В Юго-Восточной Азии на проблемы пожаловались жители Сингапура.

Большинство проблем связано с невозможностью подключиться к серверу (93%). 3% пользователей не могут авторизоваться в приложении, еще у 3% плохо работает веб-версия мессенджера.

Последний раз сбои в работе приложения наблюдались в июле 2019 года, напоминает агентство Nation News. Тогда вместе с WhatsApp стали недоступны Instagram и Facebook.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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