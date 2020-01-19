Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Жители сразу нескольких стран пожаловались в воскресенье на неполадки в работе мессенджера WhatsApp. Сбои также наблюдаются у российских пользователей.
«Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы — Германии, Бельгии, Франции», — сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Также перебои в работе мессенджера заметили жители Ближнего Востока из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В Юго-Восточной Азии на проблемы пожаловались жители Сингапура.
Большинство проблем связано с невозможностью подключиться к серверу (93%). 3% пользователей не могут авторизоваться в приложении, еще у 3% плохо работает веб-версия мессенджера.
Последний раз сбои в работе приложения наблюдались в июле 2019 года, напоминает агентство Nation News. Тогда вместе с WhatsApp стали недоступны Instagram и Facebook.