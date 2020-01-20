Премьер Британии поставил Путину условие для нормализации отношений Лондона и Москвы

Борис Джонсон рассказал Владимиру Путину что нужно сделать для нормальных отношений между странами Фото: официальный сайт Кремля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что нормальных отношений между Лондоном и Москвой не будет до тех пор, пока Россия не прекратит «дестабилизирующую деятельность, угрожающую безопасности». В пресс-службе британского премьера отметили, что встреча политиков прошла на полях берлинской конференции по Ливии.

«Он [Борис Джонсон] ясно дал понять, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась: это было безрассудное применение химического оружия и бессовестная попытка убить ни в чем не повинных людей на британской территории», -приводит заявление пресс-службы британского премьера РИА «Новости».

Уточняется также, что Джонсон сообщил Путину, что «они оба несут ответственность за решение проблем международной безопасности, в том числе связанных с Ливией, Сирией, Ираком и Ираном».

Говоря о химоружии Джонсон говорил о покушении на осуждённого в РФ за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в городе Солсбери. Британия возложила ответственность за это отравление на российскую военную разведку. Однако к расследованию Россию так и не допустили и не предоставили доказательств отравления. Путин заявлял, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери в Солсбери «не стоит и пяти копеек», напоминает RT. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла интервью телеканалу 360, что позиция Великобритании по делу об отравлении в Солсбери заключается в «бесконечных оскорблениях и обвинениях». По ее словам, российское дипломатическое ведомство направило более 60 запросов в Форин-офис, требуя доступа к пострадавшим, материалам расследования, а также предложения о помощи, но власти страны ни на один из них не ответили.