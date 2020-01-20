«Известия» у знали о возможном кандидате на пост главы Минэкономразвития

Главой Министерства экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный федеральный чиновник.
О том, что Осипов может стать министром также говорят в Совете Федерации и источник, близкий к правительству. Впрочем сам Леонид Осипов в разговоре с газетой решил не торопить события. «Не готов пока комментировать, давайте дождемся новостей официальных», — сказал чиновник «Известиям».
Источник газеты рассказывает, что Осипов является человеком команды помощника президента РФ Андрея Белоусова. Сам Белоусов, как сообщалось ранее, может претендовать на пост первого вице-премьера. По словам собеседника издания, Осипов умеет «сопрягать макроэкономику и конкретные знания про отдельные проекты и заводы». «Экспертное управление — это группа профессионалов и выстроенные отношения с бизнесом вовне. Это позволило создать на небольших кадровых ресурсах довольно мощную структуру», — отметил собеседник.
Он напомнил, что в 2018 году Осипов мог сменить Андрея Слепнева (ушедшего руководить Российским экспортным центром) на должности замглавы аппарата правительства, но назначение сорвалось.
Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин рассказал газете, что Осипов «неравнодушен» к проблемам малого бизнеса. Именно он смог в 2018—2019 урегулировать вопрос предпринимателей, связанный с резким дефицитом вагонов на фоне роста тарифов на грузоперевозки.
Сразу два правительственных источника уточнили, что исполняющий обязанности первого вице-премьера Антон Силуанов останется главой Минфина. По их словам, в правительстве расставаться с Силуановым не готовы, поскольку он «идеальный руководитель Минфина».
17 января Госдума проголосовала за кандидатуру нового премьер-министра, которым стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу России.