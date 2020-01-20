Парламентарии назвали сроки начала выплат материнского капитала на первенца

Материнский капитал на первенца, как и другие выплаты на детей, начнут оформлять для семей уже в марте—апреле этого года. Об этом сообщили в Госдуме и Совете Федерации, отметив, что касающиеся выплат законопроекты депутаты рассмотрят максимально быстро.
«Надеемся, что уже в марте—апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — рассказала «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что основная подготовительная работа уже проведена. «Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент», — отметил сенатор. Парламентарии подчеркнули, что до начала выплат необходимо принять ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».
Для россиян, в семьях которых с 1 января 2020 года родился первенец, будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей. Если в семье появится второй ребенок, то дополнительно к этим деньгам будет начисляться 150 тысяч рублей. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Эти меры по поддержке семей анонсировал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.