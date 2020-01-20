Главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон попали в замешательство, когда не увидели российского президента на церемонии фотографирования. Владимир Путин на некоторое время пропал из поля зрения мировых лидеров на международной конференции по Ливии в Берлине.
«На кадрах видно, как Макрон и Меркель замечают, что российский лидер отсутствует, когда участники конференции готовятся к предусмотренной протоколом фотосъёмке», — пишет издание News.ru. Лидеры государств переглядываются друг с другом, после чего Ангела Меркель обращается к генсеку ООН Антониу Гутерришу с вопросом, где находится российский президент. В итоге Путин появился на церемонии через несколько минут, его встретил Макрон, а Меркель показала, куда ему нужно встать.
Международная конференция по Ливии состоялась в Берлине 19 января. В переговорах участвовали представители России, США, Турции, Евросоюза, Египта и ООН, напоминает RT. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», по итогам конференции участники предложили сформировать в Ливии единую армию, полицию и силовые структуры под управлением гражданских властей.